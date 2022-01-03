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Altyapı çalışması bir yıldır bitirilmedi! Vatandaş mağdur oldu

A Haber
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Giriş: 03.01.2022 15:28
Son dakika haberine göre… İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı'da 1 yıl önce başlattığı içme suyu çalışması tamamlayamadı, ilçe sakinleri mağdur oldu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nın konuğu olan AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın anlattı.
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