03 Ocak 2022, Pazartesi
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Altyapı çalışması bir yıldır bitirilmedi! Vatandaş mağdur oldu
Son dakika haberine göre… İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı'da 1 yıl önce başlattığı içme suyu çalışması tamamlayamadı, ilçe sakinleri mağdur oldu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nın konuğu olan AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın anlattı.