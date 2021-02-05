Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Yeni bir Gezi ortaya koymak istiyorlar! Ancak...

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere terör örgütü militanlarının sızdığı emniyet raporlarına da yansımıştı. Şimdi de öğrenci kılığında Boğaziçi üniversitesindeki gösterilere katılan teröristlerin daha önceki eylemlerine ait görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüleri yorumlayan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, “Biz bu oyunu daha önce de gördük. Bunlar masum öğrenci hareketi değil. Maalesef bir şey değişmedi. Sloganları da değişmedi. Dünden bugüne değişen yok.” dedi. Öğrenciler üzerinden siyaset üretenleri de eleştiren Emin Pazarcı, “Çirkin bir siyaset üslubu. Siyaset sokaklar hareketlendirerek yapılmaz. Siyaset gençler bu şekilde harcanarak, polisle karşı karşıya getirilerek yapılmaz. Ayrıca öğrencilerin meşru haklarından bahsediliyor? Hangi meşru haklar? Türkiye muz cumhuriyeti değildir. Hukuk devletidir.” sözlerine yer verdi. Öte yandan Pazarcı, "Yeni bir Gezi ortaya koymak istiyorlar. Ancak Gezi'nin koşullarıyla şimdiki koşullar farklı." açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere terör örgütü militanlarının sızdığı emniyet raporlarına da yansımıştı.

Şimdi de öğrenci kılığında Boğaziçi üniversitesindeki gösterilere katılan teröristlerin daha önceki eylemlerine ait görüntüler ortaya çıktı.

"DÜNDEN BUGÜNE DEĞİŞEN YOK"

Bu görüntüleri yorumlayan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Biz bu oyunu daha önce de gördük. Bunlar masum öğrenci hareketi değil. Maalesef bir şey değişmedi. Sloganları da değişmedi. Dünden bugüne değişen yok." dedi.

"TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR"

Öğrenciler üzerinden siyaset üretenleri de eleştiren Emin Pazarcı, "Çirkin bir siyaset üslubu. Siyaset sokaklar hareketlendirerek yapılmaz. Siyaset gençler bu şekilde harcanarak, polisle karşı karşıya getirilerek yapılmaz. Ayrıca öğrencilerin meşru haklarından bahsediliyor? Hangi meşru haklar? Türkiye muz cumhuriyeti değildir. Hukuk devletidir." sözlerine yer verdi.

"YENİ BİR GEZİ İSTİYORLAR! ANCAK..."

Öte yandan Pazarcı, "Yeni bir Gezi ortaya koymak istiyorlar. Ancak Gezi'nin koşullarıyla şimdiki koşullar farklı." açıklamasında bulundu.