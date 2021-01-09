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Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde yeni bir Gezi Parkı hazırlığı! Tencere tavalı eylem

'ne rektör olarak Prof. Dr. 'nun atanmasını bahane eden terör grupları Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini provoke ederek eylemler düzenleyip polise saldırdı. Eylemciler sadece bununla da kalmadı. Genellikle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oturduğu 'nde dün akşam kaydedilen görüntüler 2013 yılındaki  eylemlerini hatırlattı. Gezi Parkı eylemleriyle darbe girişiminde bulunmak isteyen gruplar o dönemlerde akşam saatlerinde evlerinin pencerelerinden tencere tavalara vurarak akılları sıra tepki gösterip gürültü çıkarmışlardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde yeni bir Gezi Parkı hazırlığı! Tencere tavalı eylem

Prof. Dr. 'nun, Başkan tarafından 'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor.

'nde 4 Ocak'ta başlayan ilk protestoda, polis ile öğrenciler karşı karşıya gelmiş ertesi gün ise polisin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda, 20'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınanlar arasında örgütsel kaydı olanların bulunduğunu, küçük bir kısmının Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu açıklamıştı.

TENCERE TAVALI EYLEM
Bu kez protestonun adresi değişti. Çoğunlukla öğrencilerin yaşadığı 'nde kısıtlama saatlerinde sesler yükledi.

Ellerine tava ve tencere alan öğrenciler, ses eylemi yaptı.

GEZİ OLAYLARI ÇIKARMA İSTEĞİ
Işıklarını açıp kapatan mahalleli de öğrencilere destekten geri kalmadı.

Görüntüler Gezi olaylarındaki eylemleri hatırlattı.

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