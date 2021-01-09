Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde yeni bir Gezi Parkı hazırlığı! Tencere tavalı eylem
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını bahane eden terör grupları Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini provoke ederek eylemler düzenleyip polise saldırdı. Eylemciler sadece bununla da kalmadı. Genellikle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oturduğu İstanbul Hisarüstü Mahallesi'nde dün akşam kaydedilen görüntüler 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerini hatırlattı. Gezi Parkı eylemleriyle darbe girişiminde bulunmak isteyen gruplar o dönemlerde akşam saatlerinde evlerinin pencerelerinden tencere tavalara vurarak akılları sıra tepki gösterip gürültü çıkarmışlardı.
Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor.
Hisarüstü Kampüsü'nde 4 Ocak'ta başlayan ilk protestoda, polis ile öğrenciler karşı karşıya gelmiş ertesi gün ise polisin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda, 20'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınanlar arasında örgütsel kaydı olanların bulunduğunu, küçük bir kısmının Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu açıklamıştı.
TENCERE TAVALI EYLEM
Bu kez protestonun adresi değişti. Çoğunlukla öğrencilerin yaşadığı Hisarüstü Mahallesi'nde kısıtlama saatlerinde sesler yükledi.
Ellerine tava ve tencere alan öğrenciler, ses eylemi yaptı.
GEZİ OLAYLARI ÇIKARMA İSTEĞİ
Işıklarını açıp kapatan mahalleli de öğrencilere destekten geri kalmadı.
Görüntüler Gezi olaylarındaki eylemleri hatırlattı.