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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Boğaziçi provokasyonu tepkisi: Demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Boğaziçi provokasyonu tepkisi: Demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir Giriş: 05.02.2021 12:10 Güncelleme:05.02.2021 12:11 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir." dedi.
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