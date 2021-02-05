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Boğaziçi eylemlerinde de yer alan o teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 05.02.2021 17:44
Güncelleme:05.02.2021 17:50
Son dakika haberi... Boğaziçi'ndeki eylemlerde yer alan teröristlerin görüntüleri çıktı. Görüntülerde öğrenci kılığındaki militanların ellerine geçenleri eylemleri durdurmakla görevli polislere fırlattığı görülüyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Son dakika haberi... Boğaziçi'ndeki rektör atamasını bahane ederek ortalığı karıştıran teröristlerin görüntüleri çıktı.

Görüntülerde öğrenci kılığındaki militanların ellerine geçenleri eylemleri durdurmakla görevli polislere fırlattığı görülüyor.

Emniyet'in kayıtlarından çıkan görüntülerde Kadıköy'deki daha önceki eylemlerde yer alan provokatörlerin açık seçik olaylara karıştığı tespit edildi.

Eylemlerde yer alan şahısların terörle bağlantıları tespit edildi.

Olaylarla ilgili görüntülerde yer alan 3 kişi gözaltında bulunuyor.



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