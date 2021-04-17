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Akdeniz Üniversitesi'nde koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirildi!

DHA
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Giriş: 17.04.2021 15:45
Güncelleme:17.04.2021 16:19
Son dakika haberine göre; Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi’nde aşı çalışmalarını yürüten Ziraat Fakültesi Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov ve ekibi tarafından koronavirüse karşı koruyucu sprey formunda da kullanılabilecek ilaç ve aşı geliştirildi.
Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirildi!
Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirildi!
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