Akçakale Kaymakamlığı'na düşen roketin görüntüleri ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılardan biri de Şanlıurfa'da Akçakale Kaymakamlığı'na oldu. Akçakale Kaymakamlığı'na roketin düşme anı anbean kameralara böyle yansıdı.