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AK Partili eski vekilden HDP'nin tutumuna sert tepki: Sen siyasi parti misin eşkıya mı? |Video

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Giriş: 08.06.2020 13:13
Güncelleme:08.06.2020 13:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçimin olmayacağını ve seçimlerin belirlenen tarihte 2023 yılında yapılacağını açıklamasına rağmen CHP ve HDP'nin erken seçim çığırtkanlıkları ne anlama geliyor? AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner CHP ve HDP'nin bu tutumunun ardındaki kirli planlarının detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı. Metiner, "HDP gayrimeşru yollarla sokaktan iktidar devşirmeye çalışıyor. Diyelim ki HDP'nin yürüyüşüne izin verilmedi. 'Biz yürürüz' ya sen siyasal parti misin? Eşkıya mısın? Siyasal parti yasalara uygun hareket eder. Bakanlıkların izin vermemesine rağmen yürürsen sonuçlarına katlanırsın. Burası bir kabile devleti değil." diyerek HDP'nin tutumuna sert tepki gösterdi.

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner A Haber canlı yayınında HDP'nin 81 ilden seçmenlerini Ankara'ya yürümesi için yaptığı skandal çağrıya A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. Metiner, HDP'nin bu çağrısını yeni bir "Gezi" kalkışmasının hazırlığı olarak değerlendirirken bu çağrının arkasında kimlerin olduğunun ortaya çıkarılmalı Türkiye'yi kaosa sürükleme planı yapanların deşifre edilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.

HDP'NİN TUTUMUNA SERT TEPKİ "SEN SİYASİ PARTİ MİSİN? EŞKIYA MI?"

Metiner, "Türkiye'de erken seçim kararının alınabilmesinin iki yolu var. Ya Meclis'te çoğunluk sağlanır ki AK Parti buna evet demedikçe bu zor. Ya da Başkan Erdoğan seçimin yenileme kararı alır. Durup dururken Cumhurbaşkanı neden seçimi yenileme kararı alsın ki? Ortada bir başarısızlık yok. Güçlü bir hükümet var, siyasal istikrar var. Ekonomik göstergelerimiz çok iyi. Dünya ülkelerinde gelişmekte olan ülkelerle mukayese edildiğinde Türkiye ekonomisi çok iyi. Erken seçim tartışmaları üzerinden ülkeyi siyasal bir kaosa itmenin bir manası yok. HDP gayrimeşru yollarla sokaktan iktidar devşirmeye çalışıyor. Diyelim ki HDP'nin yürüyüşüne izin verilmedi. 'Biz yürürüz' ya sen siyasal parti misin? Eşkıya mısın? Siyasal parti yasalara uygun hareket eder. Bakanlıkların izin vermemesine rağmen yürürsen sonuçlarına katlanırsın. Burası bir kabile devleti değil." diyerek HDP'nin tutumuna sert tepki gösterdi.

"HDP'Lİ VEKİL POLİSLE ÇATIŞIYOR"

HDP'li vekillerin tutumunu eleştiren Metiner, "HDP'nin tavrı çok enteresan, ben istediğimi yapayım ama kimse bana bir şey yapmasın istiyorlar. Sokakta polislerle çatışıyorlar, polis gereğini yapınca 'ben milletvekiliyim' diyorlar o zaman vekil gibi davranacaksın." ifadelerini kullandı.

"TERÖRÜ ÖVEN PARTİNİN MECLİS'TE YERİ YOK"

HDP'li Osman Baydemir'in yurt dışında yaptığı "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim değil, Meclis'te bizim Meclis'imiz değil. O zaman sizin o Meclis'te ne işiniz var? Milletvekilliği yapmayacaksanız, terörün siyasetini yapacaksanız o zaman sizin o Meclis'te yeriniz yok. Hiçbir Batılı ülkede sırtını terör örgütüne dayayan bir partinin bu şekilde siyaset yapmasına izin verilmez. Burada HDP'ye oy veren seçmenlere yönelik bir olumsuz dışlama durumu yok. HDP kendisini zaten sistemin dışına itiyor. İşte Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılanı, PKK'yı övdüğümde de mahkemeler bana dokunmasın ceza verilip, uygulanmasın istiyorlar. Böyle bir şey olabilir. Mümkün değil." dedi.

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