HDP’li vekilden Meclis’te Gezi tehditi!

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, TBMM’de skandal açıklamalarda bulundu. Amerika’daki sokak hareketleri üzerinden Gezi vandalizmine atıfta bulunarak tehditler savuran Piroğlu, halkı açık açık sokağa davet etti. ‘’Gezi’nin yarıda bıraktığını bu halk tamamlayacak, yeni bir Gezi’yi bekleyin’’ diyen Piroğlu’na, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sert tepki gösterdi. Muş, ‘’Gezi bir vandalizmdir. Gezi bir terör estirmedir. Gezi belediye otobüslerini yakma yıkmadır. Engelli vatandaşın simit tezgahını ters çevirip, vatandaşın dükkanını tuvalete çeviren haydutlardan oluşur.’’ ifadelerini kullandı. CHP ve İYİ Parti sıralarındansa HDP’li Piroğlu’na herhangi bir tepki gelmedi.