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Son dakika: Erken seçim iddiasının arkasında ne var? Fransa'dan acıklı mesaj: Canlı yayında "İçim sızladı" diyerek anlattı! Libya'daki başarılar... |Video
Son dakika haberi... Araştırmalar gösteriyor ki bugün seçim olsa mevcut tablodan çok da farklı bir sonuç ortaya çıkmayacak. Sadece gündem meşgul edilecek ve biriken yapısal çözümler ötelenmiş olacak. Durum böyleyken neden erken seçim tartışmaları çıkarılıyor? Kamuoyunun böyle bir beklentisi var mı? Erken seçim tartışmalarının amacı ne? Hedef Türkiye'nin istikrarı mı? Siyasetçi Yazar Mehmet Metiner, GENAR Başkanı kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte açıklamaların satır başları;
GÜVENSİZLİK ORTAMI OLUŞTURMAK İSTİYORLAR
Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz: Tekrar ısıtılıp piyasada tutulmasının da mantığı var. Araştırma şirketleri üzerinden AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki bu başarılı kriz yönetimini gölgede bırakmak için öyle merdiven altı anketler hatta merdiven altı bile demeyeceğimiz sözde adı sanı olan ciddi ciddi medya araştırma şirketlerinin akla mantığa sığmayacak araştırmalarla "Hükümet düştü", "Cumhur ittifakının oyları yüzde 30'larda" gibi değerlendirmelerle psikolojik bir üstünlük elde etmeye çalışıyorlar. Güvensizlik ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye koronavirüs ve sonrası dönemde istikrarı kaybetmedi çok büyük bir sınavdı bu. Ekonomik olarak çözülmedi siyasi olarak bir ihtilaf yaşanmadı Cumhur İttifakı bağlamında. Biliyoruz GENAR'ın yaptığı araştırmalarda iki partinin oyu yüzde 55 civarı görünmekte bu durumda psikolojik olarak muhalefete yıkım hayal kırıklığı söz konusu bunu telafi etmek istiyorlar. Kendilerince siyaset yapıyorlar.
FRANSA'DAN ACIKLI MESAJ
GENAR Başkanı kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş: Kesinlikle vatandaşın erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Hatırlarsanız 17-25 darbe girişiminden daha sonra 15 Temmuz arada biz o kadar seçim yaşadık ki millet seçim yorgunu. Hükümet seçilmiş Başkan iş başında. Libya'da çok önemli gelişmeler oluyor. Yaklaşık bir ay önce düştü düşecek dediğimiz ulusal mutabakat hükümeti kendi güvenliğini sağladı ve darbeci Hafter'i neredeyse önüne katıp kovalamaya başladı. Fransa'da hocalık yapan bir sosyolog arkadaşımız acıklı bir mesaj attı. Gerçekten benim içim sızladı. Bütün uluslararası medya dünya medyası ulusal mutabakat hükümetinin başarısını Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yorumlarken, Türkiye üzerinden yorumlarken Kıbrıs savaşı kadar kıymetli bir imkan verirken Türkiye'ye Allah aşkına bu mevzuları niye tartışıyorsunuz? Batı'nın ne olduğunu iyi bilen bir Türk vatandaşının sızlanması bu.