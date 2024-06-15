AK Parti'den Özgür Özel'e Cumhur İttifakı yanıtı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin, "Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecekler, ne de bir ittifak kuracağız. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı." dedi.