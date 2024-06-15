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AK Parti'den Özgür Özel'e Cumhur İttifakı yanıtı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 06:34
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin, "Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecekler, ne de bir ittifak kuracağız. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı." dedi.
Özgür Özel’e Cumhur İttifakı yanıtı!
Özgür Özel'e Cumhur İttifakı yanıtı!
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