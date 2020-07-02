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AK Parti'den "gönül seferberliği" paylaşımı

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Giriş: 02.07.2020 01:28
Güncelleme:02.07.2020 01:33
AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir video ile yeni çalışma duyuruldu. Söz konusu videonun sonunda Başkan Erdoğan'ın, "Gönül seferberliği başlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

AK Parti resmi sosyal medya hesaplarından duygu yüklü bir video paylaşımında bulunarak "gönül seferberliği" başlattı.

"#GönülSeferberliği" etiketiyle partinin sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen paylaşımda, "Gönüllüyüz, 83 milyonun kapısını çalmaya, derdine ortak olmaya, sorunlarına çözüm bulmaya, milletimizin umudu olmak, umudu olanların yanında durmak için gönüllüyüz." ifadelerine yer verildi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı konuşmalarından bazı bölümlerin kullanıldığı videoda, AK Parti döneminde yapılan hizmetlere, 15 Temmuz gecesine, yurt dışına koronavirüs salgını dolayısıyla gerçekleştirilen yardımlara ve bazı toplumsal olaylara ait görüntüler de paylaşıldı.

Videonun son bölümünde ise Başkan Erdoğan'ın, "Unutmayınız, siyasete girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır. Hemen yarından tezi yok yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz." sözlerinin ardından, "Birlikte daha büyük Türkiye için gönül seferberliği başlıyor." ifadesi yer aldı.

AK Parti'den gönül seferberliği paylaşımı
AK Parti'den "gönül seferberliği" paylaşımı
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