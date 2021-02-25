AK Parti'den Başkan Erdoğan için doğum günü sürprizi! Duygu dolu video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın 67. yaşına giriyor. Başkan Erdoğan'ın 67. yaş günü, sosyal medya uygulaması Twitter'da "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle kutlandı. Başkan Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da gündem oldu. AK Parti'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara." ifadelerine yer verildi.