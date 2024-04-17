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AK Parti'de seçim sonrası ilk MKYK

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 16:19
Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun an itibariyle toplanması bekleniyor. Her iki gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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