AK Parti’de seçim sonrası ilk MKYK

Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun an itibariyle toplanması bekleniyor. Her iki gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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