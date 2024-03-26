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AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse A Haber'de

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Giriş: 26.03.2024 11:03
AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, A Haber'e konuk oldu. Detayları A Haber muhabiri Tarık Yılmaz aktardı.
Celal Köse A Haber’de
Celal Köse A Haber'de
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