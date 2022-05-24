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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Haber'de: Kılıçdaroğlu koltuğunun diyetini ödüyor

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Giriş: 24.05.2022 23:27
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber Kılıçdaroğlu'nun iftira kampanyasına sert yanıt verdi. Dağ yaptığı açıklamalarda "Kılıçdaroğlu FETÖ sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. CHP lideri koltuğunun diyetini ödedi.  FETÖ, Kılıçdaroğlu'ndan ne istiyorsa onu yaptırıyor. 15 Temmuz'da kimlerin kaçtığını milletimiz biliyor." dedi.
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