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21.09.2019

AK Parti CHP ve MHP'de geri sayım başladı |Video

Siyasi partilerde istişare kampları için geri sayım başladı. AK Parti ve CHP aynı tarihlerde 4-6 Ekim arasında kampa girecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise bu ayın sonunda milletvekilleri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Peki kamplarda neler konuşulacak, hangi konular ele alınacak. İşte ayrıntılar...

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