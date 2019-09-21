AK Parti CHP ve MHP'de geri sayım başladı |Video

Siyasi partilerde istişare kampları için geri sayım başladı. AK Parti ve CHP aynı tarihlerde 4-6 Ekim arasında kampa girecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise bu ayın sonunda milletvekilleri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Peki kamplarda neler konuşulacak, hangi konular ele alınacak. İşte ayrıntılar...