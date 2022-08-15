15 Ağustos 2022, Pazartesi
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AK Parti 21 yaşında! İşte 21 yıllık başarı hikayesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti siyaset sahnesine girdiği tarihten bugüne tam 21 yıl geçti. AK Parti 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlarıyla Türk siyasetine damgasını vurdu. Yeni Türkiye'nin vizyonunu çizdi. Birçok köklü değişikliğe imza atan AK Parti, istikrardan rahatsız olan çevrelerin de hedefi oldu. Darbe girişimlerine ve provokasyonlara maruz kaldı. Ancak tüm bu saldırılar, Başkan Erdoğan'ın dik duruşuyla bertaraf edildi. İşte 21 yılda neler yaşandığını anlatan özel dosya haberi...