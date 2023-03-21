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Ak Parti 2023 Seçim Beyannamesine bu hafta son şekli verilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2023 14:46
AK Parti’de 2023 seçim beyannamesine bu hafta son şekli veriliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından revize edilen beyannamede afet- kriz ve risk yönetimine ağırlık verilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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