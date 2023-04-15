Aile Diş Hekimliği AK Parti beyannamesinde

AK Parti'nin Seçim Beyannamesi’nde sağlık alanında her kesimi rahatlatacak uygulamalar da yer alıyor. Onlardan biri aile diş hekimliği modeli. Şu anda 3 ilde pilot uygulamasına başlanan model, 81 ilde yaygınlaştırılacak.