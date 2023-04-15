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Aile Diş Hekimliği AK Parti beyannamesinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 10:48
Güncelleme:15.04.2023 10:49
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi’nde sağlık alanında her kesimi rahatlatacak uygulamalar da yer alıyor. Onlardan biri aile diş hekimliği modeli. Şu anda 3 ilde pilot uygulamasına başlanan model, 81 ilde yaygınlaştırılacak.
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