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Ağır silahlı ve tehlikeli! Akıncı SİHA envanterde

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Giriş: 16.09.2021 12:34
Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde yeni Akıncı silahsız insansız hava araçlarının (SİHA) ilk partisini teslim almaya başladı. “Pantsir-avcısı” Bayraktar TB-2’nin harp sahasında ve uluslararası silah pazarındaki başarısını müteakip, yine Baykar tarafından tasarlanan ve üretilen Akıncı, yoğun ateş gücü kapasitesi ve esnek harekat tasarısı imkanlarıyla dikkat çekiyor.
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