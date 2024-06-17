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Afet bölgesinde bayram! Depremzede aile A Haber'i yeni evlerinde ağırladı

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Giriş: 17.06.2024 17:46
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depreminde binlerce canımız hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu ve TOKİ evlerini bir an önce depremzede vatandaşlara teslim etmek için çalışmalara başladı. A Haber Kurban Bayramı'nda depremzede bir ailenin evine misafir oldu.
Afet bölgesinde bayram!
Afet bölgesinde bayram!
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