Adli emanet nasıl korunuyor? Erdal Timurtaş nasıl soydu?

Giriş: 10.12.2025 11:27
Türkiye günlerdir Büyükçekmece Adliyesi'ndeki büyük hırsızlığı konuşuyor. Tam 75 kilo altın ve gümüş, adliyede memur olarak çalışan Erdal Timurtaş tarafından çalındı. Peki bu kadar yüklü miktardaki altın ve gümüş o odadan nasıl bu kadar kolay çıkarıldı? Ekip arkadaşlarımız Büyükçekmece Adliyesi'ndeydi. Perde arkasına dair tüm detayları derlediler.
