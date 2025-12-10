Toplumun nabzı mı provokasyon mu?

Son dönemde sosyal medyada içerik üretme adı altında yapılan sokak röportajlarında, milli ve manevi değerleri hedef alan provokatif söylemler dikkat çekiyor. Aynı kişilerin kılık değiştirerek farklı fenomenlere benzer mesajlar verdiği görüntüler de tartışma yarattı. Peki vatandaş bu röportajlara ne kadar güveniyor, nasıl değerlendiriyor? Uzmanlar provokasyonun önüne geçilmesi için hangi adımları öneriyor? Tüm detaylar A Haber’de.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN