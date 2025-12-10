Toplumun nabzı mı provokasyon mu?

10 Aralık 2025, Çarşamba
Giriş: 10.12.2025 11:08
Son dönemde sosyal medyada içerik üretme adı altında yapılan sokak röportajlarında, milli ve manevi değerleri hedef alan provokatif söylemler dikkat çekiyor. Aynı kişilerin kılık değiştirerek farklı fenomenlere benzer mesajlar verdiği görüntüler de tartışma yarattı. Peki vatandaş bu röportajlara ne kadar güveniyor, nasıl değerlendiriyor? Uzmanlar provokasyonun önüne geçilmesi için hangi adımları öneriyor? Tüm detaylar A Haber’de.