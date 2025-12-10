Komisyon rapor mesaisine başlıyor! Öneriler kanun teklifi olacak

10 Aralık 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2025 10:43
Terörsüz Türkiye sürecinde artık rapor aşamasına geçiliyor. Partiler bu hafta önerilerini komisyona sunacak. Ardından rapor yazımına geçilecek. Bu öneriler daha sonra kanun teklifi haline getirilecek. Detayları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.
