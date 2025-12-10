Komisyon rapor mesaisine başlıyor! Öneriler kanun teklifi olacak

Terörsüz Türkiye sürecinde artık rapor aşamasına geçiliyor. Partiler bu hafta önerilerini komisyona sunacak. Ardından rapor yazımına geçilecek. Bu öneriler daha sonra kanun teklifi haline getirilecek. Detayları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN