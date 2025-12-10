Adliyedeki soygunda gözaltı sayısı 12’e çıktı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda yaşanan soygun Türkiye'nin gündemine otururken olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Hırsız Erdal Timurtaş'ın kayınpederi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınırken 2 kişi daha yakalanarak emniyete götürüldü. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN