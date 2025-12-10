10 Aralık 2025, Çarşamba
Adliyedeki soygunda gözaltı sayısı 12’e çıktı
Giriş: 10.12.2025 11:20
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda yaşanan soygun Türkiye'nin gündemine otururken olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Hırsız Erdal Timurtaş'ın kayınpederi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınırken 2 kişi daha yakalanarak emniyete götürüldü. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.