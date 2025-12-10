10 Aralık 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Adliyedeki soygunda gözaltı sayısı 12’e çıktı
Adliyedeki soygunda gözaltı sayısı 12’e çıktı

Adliyedeki soygunda gözaltı sayısı 12’e çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 10.12.2025 11:20
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda yaşanan soygun Türkiye'nin gündemine otururken olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Hırsız Erdal Timurtaş'ın kayınpederi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınırken 2 kişi daha yakalanarak emniyete götürüldü. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adliyedeki soygunda gözaltı sayısı 12’e çıktı
ABONE OL
Adliyedeki soygunda gözaltı sayısı 12’e çıktı
Adliyedeki soygunda gözaltı sayısı 12’e çıktı
Milletimizi ebediyen kurtaracak adımlar atacağız
"Milletimizi ebediyen kurtaracak adımlar atacağız"
Toplumun nabzı mı provokasyon mu?
Toplumun nabzı mı provokasyon mu?
Komisyon rapor mesaisine başlıyor!
Komisyon rapor mesaisine başlıyor!
Güllü’nün kızı yurt dışına mı kaçacaktı?
Güllü'nün kızı yurt dışına mı kaçacaktı?
Ümran artık özgür Suriye’de büyüyecek
Ümran artık özgür Suriye'de büyüyecek
Türkiye’ye ihtiyacımız var
"Türkiye’ye ihtiyacımız var"
Ankara trafiğinde son durum ne?
Ankara trafiğinde son durum ne?
Adli emanetteki hırsızlıkta soruşturma sürüyor
Adli emanetteki hırsızlıkta soruşturma sürüyor
Güllü’nün kızı Tuğyan gözaltında
Güllü'nün kızı Tuğyan gözaltında
Mehmet Akif Ersoy’a uyuşturucu suçlaması
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu suçlaması
A Haber ekibi Yalova’dan aktardı
A Haber ekibi Yalova'dan aktardı
Daha Fazla Video Göster