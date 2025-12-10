10 Aralık 2025, Çarşamba

Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Milletimizi ebediyen kurtaracak adımlar atacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2025 11:18
Güncelleme:10.12.2025 11:20
Başkan Erdoğan 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında Terörsüz Türkiye hedefine vasıl olacaklarının altını çizerken "İş birliğinin ve huzurun bulunduğu Terörsüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı. m
