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29.01.2020

Adım adım Yahudi devleti inşası! İşte siyonist devletin kuruluş hikayesi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve sözde barış planını ilan etti. Kanlı bir geçmişe sahip olan işgalci İsrail'in geçmişi sözde barış planının ilan edildiği bugünlerde bir kez daha akıllara geldi. Felsefesini istila, işgal ve terör üzerine kuran İsrail, yıllarca hazırladığı planı adım adım uygulayarak bir ulusun üzerinde devlet kurdu. Peki ama işgal nasıl başladı? Neler yaşandı? Siyonistlerin Balfour Deklarasyonu ile resmen başlayan Filistin'i işgal planında neler var? İşte siyonist İsrail'in kirli tarihi...

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