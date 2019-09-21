ABD'ye verilen 2 haftalık süre doluyor!

ABD'ye verilen 2 haftalık süre doluyor. Fırat'ın doğusuna operasyon artık kapıda... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, güvenli bölgeyle ilgili ABD'ye verdiği iki haftalık sürenin dolmasına sayılı günler kala Türkiye, terörle mücadelede şakasının olmadığını bir kez daha gösterdi. Bir süredir sınırın sıfır noktasına yığınak yapan Türkiye şimdi ise Suriye sınırında 94 doktor görevlendirdi.