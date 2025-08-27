27 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları ABD’nin elçisi Barrack’tan İsrail’e destek! Lübnan’daki varlığı meşru mu?
ABD’nin elçisi Barrack’tan İsrail’e destek! Lübnan’daki varlığı meşru mu?

ABD’nin elçisi Barrack’tan İsrail’e destek! Lübnan’daki varlığı meşru mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2025 12:02
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Barrack, İsrail'in, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasıyla eş zamanlı olarak Lübnan'dan çekileceğini söyledi. Ancak bu açıklama bölgede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. ABD'nin Lübnan ordusuna vereceği destek UNIFIL'in görev süresinin uzatılması ve Hizbullah'ın nasıl bir tavır takınacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’nin elçisi Barrack’tan İsrail’e destek! Lübnan’daki varlığı meşru mu?
Beşiktaş Belediyesinde alım soruşturması!
Beşiktaş Belediyesinde alım soruşturması!
Çetelere baskın! Ele geçirilenler sergileniyor
Çetelere baskın! Ele geçirilenler sergileniyor
ABD’nin elçisi Barrack’tan İsrail’e destek!
ABD’nin elçisi Barrack’tan İsrail’e destek!
Tarihi komisyon bugün 6. kez toplanacak!
Tarihi komisyon bugün 6. kez toplanacak!
Aselsan paylaştı! Çelik Kubbe heyecanı
Aselsan paylaştı! Çelik Kubbe heyecanı
Ücretsiz dağıtılacak ders kitapları okullarda!
Ücretsiz dağıtılacak ders kitapları okullarda!
AK Parti ve MHP’li vekiller Gazze yolunda
AK Parti ve MHP'li vekiller Gazze yolunda
Sındırgı’da 4,4 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir’de korkutan deprem!
Balıkesir'de korkutan deprem!
Mansur Yavaş toplu konutta sınıfta!
Mansur Yavaş toplu konutta sınıfta!
Başkan Erdoğan’ın programı yoğun!
Başkan Erdoğan'ın programı yoğun!
ABD Suriye’yi bölmek mi istiyor? A Haber’de çarpıcı yorum
ABD Suriye’yi bölmek mi istiyor? A Haber’de çarpıcı yorum
Daha Fazla Video Göster