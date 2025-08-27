27 Ağustos 2025, Çarşamba
ABD’nin elçisi Barrack’tan İsrail’e destek! Lübnan’daki varlığı meşru mu?
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Barrack, İsrail'in, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasıyla eş zamanlı olarak Lübnan'dan çekileceğini söyledi. Ancak bu açıklama bölgede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. ABD'nin Lübnan ordusuna vereceği destek UNIFIL'in görev süresinin uzatılması ve Hizbullah'ın nasıl bir tavır takınacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.