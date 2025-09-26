ABD ile enerji anlaşması neden yapıldı? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde ABD ile Türkiye arasında enerji anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada "LNG konusunda arz güvenliğimize katkı yapacak" dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan enerji uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın değerlendirdi.

