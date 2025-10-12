A Haber Ofer Hapishanesi’ni görüntüledi

12 Ekim 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 12:17
Katil İsrail ve Hamas'ın anlaşmasının ardından Gazzelilerin dönüşü sürüyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt son gelişmeleri aktardı.
