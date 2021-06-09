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A Haber müsilaj için suya daldı! Tehlike gözler önüne serildi

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Giriş: 09.06.2021 14:33
Güncelleme:09.06.2021 15:13
Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen deniz salyası olarak bilinen müsilaj etkisini artırarak devam ediyor. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik Caddebostan sahilinin ardından Pendik sahilinde suyun altına bir dalış gerçekleştirdi ve yaşanan tehlikenin boyutunu görüntüledi.

Marmara Denizi'nde deniz salyası istilası devam ediyor. A Haber ekibi Pendik sahilinde su altına daldı ve yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Pendik'te A Haber ile dalış gerçekleştiren Gedik Üniversitesi Araştırma Merkezi Müdürü Güvenç Sorarlı müsilaj ve deniz kirliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Sorarlı, "Evinde akvaryumları olanlar bilir. Filtreyi 1 hafta çalıştırmazsanız akvaryum yemyeşil olur. Biz denizin içindeki midyeler, deniz patlıcanları, pinalar bunları zaman içinde yok ettiğimiz için artık denizin içindeki filtreyi de yok etmiş oluyoruz.

Buna bağlı olarak da artık deniz yeşilleniyor. İstiyoruz ki attığımız her şeyi deniz götürsün biz de bu probremlerden kurtulalım ama öyle bir şey söz konusu değil. Denize attığımız her şey kalıyor." dedi.

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