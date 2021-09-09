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A Haber Lafarge desteği ile yapılan tünelde! Fransız Lafarge PYD’ye nasıl destek oldu?

A Haber
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Giriş: 09.09.2021 16:41
Fransız çimento devi Lafarge'ın DEAŞ'a finansör olduğu ortaya çıkmıştı. Sadece DEAŞ'a değil Zeytindalı Harekatı bölgesi olan Afrin'de PKK/PYD'ye de destek vermişti. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve kameremanı Mehmet Ali Bağ, Laferge'ın desteği ile yapılan o tünelleri görüntüledi.

A Haber o terör tünellerini görüntülemişti A HABER O TERÖR TÜNELLERİNİ GÖRÜNTÜLEMİŞTİ
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