06 Aralık 2025, Cumartesi
Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Ocak ayında ayrılacak ilk isim belli oldu
Trendyol Süper Lig'de puan cetvelinde ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında yer alan Fenerbahçe'de ara transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan da kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun menajerinin, ayrılık için iki kulübün teklifini masaya getirdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.12.2025 18:46 Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 18:54