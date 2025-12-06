Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Ocak ayında ayrılacak ilk isim belli oldu

06 Aralık 2025, Cumartesi

Trendyol Süper Lig'de puan cetvelinde ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında yer alan Fenerbahçe'de ara transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan da kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun menajerinin, ayrılık için iki kulübün teklifini masaya getirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, ara transfer dönemine yaklaşırken hem kadrosunu güçlendirmeyi hem de planlarda yer almayan bazı futbolcularla yolları ayırmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, devre arasına kadar hata yapmadan ilerlemek istiyor.

Takım aynı zamanda Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da yoğun bir fikstürle mücadele ediyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Sakatlık ve ceza problemi yaşamamak adına kadro alternatiflerini artırmak isteyen Tedesco, kulübe sunduğu transfer listesini netleştirirken, mevcut yabancı oyuncuların durumu da yönetimin öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Bu süreçte takımın öne çıkan isimlerinden biri hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SYMANSKI AYRILIK KAPISINDA MI?

Fotomaç'ın haberine göre Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski, Fenerbahçe kariyerinde yolun sonuna gelmeye hazırlanıyor olabilir.

Bundesliga ve Hollanda Ligi'nden teklifler aldığı öğrenilen başarılı futbolcunun, yönetimle görüşerek ayrılmak istediğini bildirdiği belirtiliyor.

MENAJERİ TEKLİFLERİ İLETTİ

Habere göre Szymanski'nin menajeri, yıldız oyuncu için gelen iki resmi teklifi Fenerbahçe yönetimine sundu.

2023'te kadroya katılan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk 11'deki yerini kaybederek daha çok rotasyonda görev almaya başlamıştı.

PİYASA DEĞERİ VE İSTATİSTİKLER

Transfermarkt verilerine göre Szymanski'nin güncel piyasa değeri 14 milyon Euro seviyesinde.

Bu sezon 20 karşılaşmada sahaya çıkan Polonyalı oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Szymanski, Polonya Milli Takımı'nda ise 50 maçta 6 gol kaydetti.