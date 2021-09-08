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Haberler Galeri Teröre giden yolların betonları Fransa'dan! A Haber o terör tünellerini görüntülemişti | Lafarge DEAŞ'ı finanse etti

Teröre giden yolların betonları Fransa'dan! A Haber o terör tünellerini görüntülemişti | Lafarge DEAŞ'ı finanse etti

Dünya devi Fransız çimento firması Lafarge, Fransız istihbarat örgütünün de desteğiyle terör örgütlerini finanse ettiği ve destek sağladığı bugün belgelerle ispatlandı ve soruşturma başlatıldı. Öte yandan A Haber o terör tünelleri görüntülemişti. İşte o görüntüler...

A Haber
Giriş Tarihi: 08.09.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 10:57
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Teröre giden yolların betonları Fransa’dan! A Haber o terör tünellerini görüntülemişti | Lafarge DEAŞ’ı finanse etti

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye açıkça destek veren Fransız Lafarge çimento şirketinin, DEAŞ'ı finanse ettiği ortaya çıkmış, şirket hakkında soruşturma açılmıştı. Fransız yargıtayı, Lafarge'a yöneltilen "Terörü finanse ettiği suçlamalasını" teyit etti.

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Teröre giden yolların betonları Fransa’dan! A Haber o terör tünellerini görüntülemişti | Lafarge DEAŞ’ı finanse etti

Mahkemeye sunulan belgeler ise Lafarge'ın DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiği ve bu kirli ilişkinin fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

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Teröre giden yolların betonları Fransa’dan! A Haber o terör tünellerini görüntülemişti | Lafarge DEAŞ’ı finanse etti

Fransız çimentosu ile inşa edilen terör tünellerini Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda çok konuştuk. Konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Doç. Dr. Mesut Şöhret, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Teröre giden yolların betonları Fransa’dan! A Haber o terör tünellerini görüntülemişti | Lafarge DEAŞ’ı finanse etti

TÜRKİYE'Yİ KARALAMA KAMPANYASI BİR KEZ DAHA ASILSIZ ÇIKTI

Öncelikle şunu hatırlamak gerekiyor. DEAŞ Suriye'nin kuzeyinde hakim olduğu zaman burada Türkiye'ye yönelik suçlamalar ciddi boyutlara ulaşıyordu. Buradaki savaşan kişilerin Türkiye üzerinden buraya geçtiğini ve Türkiye'nin de buna destek olduğunu her türlü desteği sağladığı söyleniyordu. Bu iddiaların asılsız olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Gerek bu olayda gerekse en son Türkiye'nin oraya düzenlemiş olduğu YPG'ye yönelik operasyonlarda buralara bu Lafarge firmasının destek olduğunu daha önceden söylemiştik.

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Teröre giden yolların betonları Fransa’dan! A Haber o terör tünellerini görüntülemişti | Lafarge DEAŞ’ı finanse etti

Bu bölgede üstlenebilmesi için onlara siperlerinin hazırlanması ve korunaklı hale getirmek için bunlara beton sağlıyor. Dolayısıyla en başta şunu söyleyelim terör örgütlerine doğrudan fiili bir destek sağlıyor.