Teröre giden yolların betonları Fransa’dan! A Haber o terör tünellerini görüntülemişti | Lafarge DEAŞ’ı finanse etti

TÜRKİYE'Yİ KARALAMA KAMPANYASI BİR KEZ DAHA ASILSIZ ÇIKTI

Öncelikle şunu hatırlamak gerekiyor. DEAŞ Suriye'nin kuzeyinde hakim olduğu zaman burada Türkiye'ye yönelik suçlamalar ciddi boyutlara ulaşıyordu. Buradaki savaşan kişilerin Türkiye üzerinden buraya geçtiğini ve Türkiye'nin de buna destek olduğunu her türlü desteği sağladığı söyleniyordu. Bu iddiaların asılsız olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Gerek bu olayda gerekse en son Türkiye'nin oraya düzenlemiş olduğu YPG'ye yönelik operasyonlarda buralara bu Lafarge firmasının destek olduğunu daha önceden söylemiştik.