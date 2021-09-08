Teröre giden yolların betonları Fransa'dan! A Haber o terör tünellerini görüntülemişti | Lafarge DEAŞ'ı finanse etti
Dünya devi Fransız çimento firması Lafarge, Fransız istihbarat örgütünün de desteğiyle terör örgütlerini finanse ettiği ve destek sağladığı bugün belgelerle ispatlandı ve soruşturma başlatıldı. Öte yandan A Haber o terör tünelleri görüntülemişti. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 08.09.2021
10:55 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
10:57
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye açıkça destek veren Fransız Lafarge çimento şirketinin, DEAŞ'ı finanse ettiği ortaya çıkmış, şirket hakkında soruşturma açılmıştı. Fransız yargıtayı, Lafarge'a yöneltilen
"Terörü finanse ettiği suçlamalasını" teyit etti. GALERİ DEVAM EDİYOR
Mahkemeye sunulan belgeler ise Lafarge'ın DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiği ve bu kirli ilişkinin fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.
Fransız çimentosu ile inşa edilen terör tünellerini Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda çok konuştuk. Konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Doç. Dr. Mesut Şöhret, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TÜRKİYE'Yİ KARALAMA KAMPANYASI BİR KEZ DAHA ASILSIZ ÇIKTI
Öncelikle şunu hatırlamak gerekiyor.
DEAŞ Suriye'nin kuzeyinde hakim olduğu zaman burada Türkiye'ye yönelik suçlamalar ciddi boyutlara ulaşıyordu. Buradaki savaşan kişilerin Türkiye üzerinden buraya geçtiğini ve Türkiye'nin de buna destek olduğunu her türlü desteği sağladığı söyleniyordu. Bu iddiaların asılsız olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Gerek bu olayda gerekse en son Türkiye'nin oraya düzenlemiş olduğu YPG'ye yönelik operasyonlarda buralara bu Lafarge firmasının destek olduğunu daha önceden söylemiştik.
Bu bölgede üstlenebilmesi için onlara siperlerinin hazırlanması ve korunaklı hale getirmek için bunlara beton sağlıyor. Dolayısıyla en başta şunu söyleyelim terör örgütlerine doğrudan fiili bir destek sağlıyor.