TOPLUMSAL HAFIZA| 2014’te Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı?

Bazen bir yıl, bir asra bedel olur… 2014 de tam olarak öyleydi. Bir yanda Türkiye’nin siyasi arenasında yaşanan çarpıcı gelişmeler, diğer yanda dünyanın dört bir yanında patlayan krizler, savaşlar ve umutla yazılan yeni hikâyeler vardı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez halkın oylarıyla başkan seçildi, Gezi sonrası Türkiye’nin değişen yüzü ve çözüm sürecinin kırılma anları ülke gündemine damga vurdu. Dünyada ise Ukrayna’dan Gazze’ye uzanan gerilimler, Ebola salgını ve dijital çağın yükselişi öne çıktı. Şimdi, toplumsal hafızamıza kazınan 2014 yılının bilinmeyen yönlerini ve tanıklıklarını A Haber'de...

