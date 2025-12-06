06 Aralık 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları TOPLUMSAL HAFIZA| 2014’te Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı?
TOPLUMSAL HAFIZA| 2014’te Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı?

TOPLUMSAL HAFIZA| 2014’te Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 06.12.2025 17:12
Bazen bir yıl, bir asra bedel olur… 2014 de tam olarak öyleydi. Bir yanda Türkiye’nin siyasi arenasında yaşanan çarpıcı gelişmeler, diğer yanda dünyanın dört bir yanında patlayan krizler, savaşlar ve umutla yazılan yeni hikâyeler vardı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez halkın oylarıyla başkan seçildi, Gezi sonrası Türkiye’nin değişen yüzü ve çözüm sürecinin kırılma anları ülke gündemine damga vurdu. Dünyada ise Ukrayna’dan Gazze’ye uzanan gerilimler, Ebola salgını ve dijital çağın yükselişi öne çıktı. Şimdi, toplumsal hafızamıza kazınan 2014 yılının bilinmeyen yönlerini ve tanıklıklarını A Haber'de...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TOPLUMSAL HAFIZA| 2014’te Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı?
ABONE OL
2014’te Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı?
2014’te Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı?
Eurofıghter alımında son aşamaya gelindi
Eurofıghter alımında son aşamaya gelindi
Adliyede çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı
Adliyede çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı
Bahis ve şike operasyonu nereye uzanacak?
Bahis ve şike operasyonu nereye uzanacak?
Meteoroloji’den 8 ile sarı ve turuncu uyarı
Meteoroloji'den 8 ile sarı ve turuncu uyarı
Aşama aşama kademe kademe sonuca gidiyoruz
"Aşama aşama kademe kademe sonuca gidiyoruz"
Hatay’da 98 bin konut teslim edildi
Hatay'da 98 bin konut teslim edildi
Afet bölgesi ayağa kaldırılıyor!
Afet bölgesi ayağa kaldırılıyor!
A Haber 7 kişinin öldüğü kaza bölgesinde
A Haber 7 kişinin öldüğü kaza bölgesinde
Hollywood’u kimler kurdu? İşte gerçekler
Hollywood'u kimler kurdu? İşte gerçekler
CHP MYK’da kimler gidecek kimler kalacak?
CHP MYK'da kimler gidecek kimler kalacak?
Oscar ödüllü Basel Adra A Haber’de
Oscar ödüllü Basel Adra A Haber’de
Daha Fazla Video Göster