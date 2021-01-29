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A Haber gerçeği ortaya çıkardı! FOX'un "devlet destek vermiyor" algısı çöktü! İşte o belgeler

A Haber
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Giriş: 29.01.2021 13:47
Sürekli ekonomi ve tarım üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan FOX TV,  2020 yılında çiftçilere tarım ödemesi yapılmadığını iddia etti. FOX ana habere röportaj veren İzmirli bir çiftçi "devlet bize yardım etmiyor. 2020 yılında hiç ödeme ya da destek alamadık" dedi. A Haber ekipleri Tarım İl Müdürlüğüne giderek bakanlığın çıkardığı reformlara rağmen İzmirli çiftçilere neden destek verilmediğini sordu. FOX haber'e konuşan o çiftçiye 2020 yılında 29 bin lira yem, buzağı ve süt yardımı yapıldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. İşte FOX'un algısını çökerten o belgeler...

Sürekli ekonomi ve tarım üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan FOX TV, 2020 yılında çiftçilere tarım ödemesi yapılmadığını iddia etti. FOX ana habere röportaj veren İzmirli bir çiftçi "devlet bize yardım etmiyor. 2020 yılında hiç ödeme ya da destek alamadık" dedi. A Haber ekipleri Tarım İl Müdürlüğüne giderek bakanlığın çıkardığı reformlara rağmen İzmirli çiftçilere neden destek verilmediğini sordu. FOX haber'e konuşan o çiftçiye 2020 yılında 29 bin lira yem, buzağı ve süt yardımı yapıldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. İşte FOX'un algısını çökerten o belgeler...

FOX TVnin yalanını A Haber ortaya çıkardı! Para almadım diyen çiftçiye 29 bin TL ödenmiş FOX TV'NİN YALANINI A HABER ORTAYA ÇIKARDI! "PARA ALMADIM" DİYEN ÇİFTÇİYE 29 BİN TL ÖDENMİŞ
Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altundan FOXun yalanını ortaya çıkaran A Habere tebrik SON DAKİKA: İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN FOX'UN YALANINI ORTAYA ÇIKARAN A HABER'E TEBRİK
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