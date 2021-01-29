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FOX TV'nin yalanını A Haber ortaya çıkardı! "Para almadım" diyen çiftçiye 29 bin TL ödenmiş

A Haber
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Giriş: 29.01.2021 08:53
Güncelleme:29.01.2021 09:06
Sürekli ekonomi ve tarım üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan FOX TV,  2020 yılında çiftçilere tarım ödemesi yapılmadığını iddia etti. FOX ana habere röportaj veren İzmirli bir çiftçi "devlet bize yardım etmiyor. 2020 yılında hiç ödeme ya da destek alamadık" dedi. A Haber ekipleri Tarım İl Müdürlüğüne giderek bakanlığın çıkardığı reformlara rağmen İzmirli çiftçilere neden destek verilmediğini sordu. FOX haber'e konuşan o çiftçiye 2020 yılında 29 bin lira yem, buzağı ve süt yardımı yapıldığı ortaya çıktı.

Sürekli ekonomi ve tarım üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan FOX TV, 2020 yılında çiftçilere tarım ödemesi yapılmadığını iddia etti. FOX ana habere röportaj veren İzmirli bir çiftçi "devlet bize yardım etmiyor. 2020 yılında hiç ödeme ya da destek alamadık" dedi. A Haber ekipleri Tarım İl Müdürlüğüne giderek bakanlığın çıkardığı reformlara rağmen İzmirli çiftçilere neden destek verilmediğini sordu. FOX haber'e konuşan o çiftçiye 2020 yılında 29 bin lira yem, buzağı ve süt yardımı yapıldığı ortaya çıktı.

Konu her zamanki gibi devlet destek vermiyor iddialı haberler. FOX TV insan hikayesi diye servis ettmişti bu röportajı.

GERÇEĞİ A HABER ORTAYA ÇIKARDI

Amaçları, 'çiftçi 2020 yılında hiç destek almadı algısı' oluşturmaktı. İzmir Ödemiş'te Fikret Safa Yeşil'i buldular. Ancak algı tutmadı. Gerçeği yine A Haber ortaya çıkardı. İddiaları yine işin muhatapları birinci ağızdan cevapladı.

A Haber ekibi, yetkililerle birlikte o ilçeye gitti. Fikret Safa Yeşil'e 2020'de yapılan ödemeler tek tek belgeleriyle kendisine gösterildi.

FOX TV'ye 'devlet bize ödenek vermiyor' diyen çiftçi yeşil, belgeler gösterildiğinde ise oğlunu işaret etti. Belli ki oğlu ödenekleri almış fakat babasına göstermemişti.

Oysa algı haberciliği yapanlar bu konuyu tarım il müdürlüğüne sorsalardı gerçeği öğreneceklerdi.
ama onlar her zamanki gibi karalama yolunu seçtiler.

Gerçekler A Haber ekranında halka sunuldu. Bir algı daha çökertildi.

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