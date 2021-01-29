Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan FOX'un yalanını ortaya çıkaran A Haber'e tebrik

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından FOX'un yalanını ortaya çıkaran A Haber'i tebrik etti. Altun, haberi paylaşarak, "Kamuoyunda yanlış algı oluşturan bu yalanı kısa sürede ortaya çıkaran @Ahaber'i tebrik ediyorum. Her geçen gün daha zorlu hale gelse de hakikat savunuculuğundan vazgeçmeyen sorumluluk sahibi tüm basın emekçilerimizi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından FOX'un yalanını ortaya çıkaran A Haber'i tebrik etti. Altun, haberi paylaşarak, "Kamuoyunda yanlış algı oluşturan bu yalanı kısa sürede ortaya çıkaran @Ahaber'i tebrik ediyorum. Her geçen gün daha zorlu hale gelse de hakikat savunuculuğundan vazgeçmeyen sorumluluk sahibi tüm basın emekçilerimizi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.