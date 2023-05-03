A Haber Gabar petrol sahasında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya mitinginde yeni bir petrol müjdesi verdi. Şırnak Gabar'da bulunan petrolün rezervi ne kadar? Petrolün kalitesi ne? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o noktadan aktardı.

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