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A Haber Gabar petrol sahasında

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Giriş: 03.05.2023 11:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya mitinginde yeni bir petrol müjdesi verdi. Şırnak Gabar'da bulunan petrolün rezervi ne kadar? Petrolün kalitesi ne? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o noktadan aktardı.
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