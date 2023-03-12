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6'lıda yeni kaos! Cumhurbaşkanı adaylığı bitti yardımcılığı başladı! CHP'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sözlerine İYİ Parti'den yanıt

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Giriş: 12.03.2023 23:35
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kriz yaşanan 6'lı koalisyon masasında, şimdi de Cumhurbaşkanı yardımcılığı için kriz çıkaracak gelişmeler yaşanıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Cumhurbaşkanı yardımcısı olması" şartıyla masaya geri dönerken; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu bu ikilinin Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ilgili olarak belediye başkanlığı ve bu görevi aynı anda yürütemeyeceklerini söyledi. CHP'li Kuşoğlu'nun açıklamaları sonrası İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da konuyla ilgili açıklama yaptı. Usta, Kuşoğlu'nun aksine iki ismin de hem belediye başkanlığı hem de cumhurbaşkanı yardımcılığı yapabileceğini iddia ederken, "Gerekirse yasal düzenleme yaparız" diyerek rest çekti.

6'lı koalisyon masasında geçtiğimiz hafta yaşanan "adaylık kaosu" sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'in talebiyle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için "Cumhurbaşkanı yardımcısı" formülü üretilmiş ve Akşener masaya geri dönmüştü.

Bu karar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanırken, masanın diğer ortakları ve iki belediye başkanının da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı duyuruldu.

CHP'DEN AKŞENER'İN CANINI SIKACAK SÖZLER
6'lı koalisyonda bu gelişmeler yaşanırken; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i şoka sokacak ifadeler kullandı.

"AYNI ANDA OLMAZ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığı yardımcılığı görevlerini aynı anda yürütemeyeceklerini söyledi.

Kuşoğlu, konuyla ilgili olarak "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır." dedi.

"MART 2024 TARİHİNE KADAR BAŞKANLAR GÖREVİNE DEVAM EDECEK"
Kuşoğlu konuyla ilgili sözlerinin devamında şunları söyledi: 14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok. Kılıçdaroğlu seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. "Belediyelerdeki yapılacak işler var" denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar.

İYİ PARTİ'DEN YANIT GELDİ
CHP'li Kuşoğlu'nun sözlerine İYİ Parti kanadından yanıt gecikmedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan Erhan Usta, İmamoğlu ve Yavaş'ın hem belediye başkanlığı hem de cumhurbaşkanı yardımcılığı görevlerini bir arada yürütebileceğini ifade etti. Usta, "Kayyumlar hem vali hem belediye başkanlığı yapabiliyorsa, belediye başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcılığı yapabileceğini düşünüyoruz. Ama gerekirse yasal düzenleme yapılabilir." açıklamasında bulundu.

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