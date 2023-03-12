CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı hakkında konuştu: Seçimden sonra birini tercih edecekler. İki görevi aynı anda yapmayacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz.