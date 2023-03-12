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''İki görevi aynı anda yapmayacaklar''

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2023 15:09
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı hakkında konuştu: Seçimden sonra birini tercih edecekler. İki görevi aynı anda yapmayacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz.
’’İki görevi aynı anda yapmayacaklar’’
''İki görevi aynı anda yapmayacaklar''
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