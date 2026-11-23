Kabine'de yoğun gündem! Emekli maaşları ve fon soruşturması ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Ankara'da toplanıyor. Toplantıda ekonomiden Terörsüz Türkiye sürecine, fon soruşturmasından küresel ve bölgesel gelişmelere kadar kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Emekli maaşlarına yapılacak artış ile seyyanen zam ve refah payı seçenekleri de toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, toplantıya ilişkin ayrıntıları A Haber canlı yayınında aktardı.