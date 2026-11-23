HGS icra takibi soruşturmasında son durum ne? İcra işlemleri durduruldu

HGS ihlalli geçiş ücretlerini ödemelerine rağmen haklarında icra takibi başlatıldığını öne süren vatandaşların şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haksız borçlandırma iddialarının ve icra takiplerinin hukuka uygunluğunun araştırıldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise tüm icra işlemlerinin durdurulduğunu duyurmuştu. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Aydın Baytar, HGS icra takiplerine ilişkin soruşturmadaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.