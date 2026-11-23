Doğu Anadolu'da kış alarmı! 22 ile sarı kodlu uyarı, Van'da eğitime kar molası

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteorolojinin 22 il için yaptığı sarı kodlu uyarı gece saatlerine kadar devam ederken Van'ın Muradiye, Özalp, Saray ve Çaldıran ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Erzurum'da ise hava sıcaklığı gece sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya ilişkin son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.