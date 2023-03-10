İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine destek! Akşener'in yardımcısı Ümit Özlale: "Onlar da bizim seçmenimiz"

İYİ Parti ile CHP arasındaki, "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam tiyatorusu" ile bir kez daha tescillendi.

İYİ PARTİ: "HDP'LİLER DE BİZİM SEÇMENİMİZ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ve HDP ilişkisinin önümüzdeki dönemlerde çokça konuşulacağının altını çizen Özlale, bu duruma var olma hakkı ve siyaset yapma özgürlüğü üzerinden yaklaşılması gerektiğini söyledi.