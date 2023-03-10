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Haberler Galeri Meral Akşener travması muhalif medyayı sarstı! Kemal Kılıçdaroğlu Yılmaz Özdil'in ipini çektirdi! Sırada Kemalci-Ekremciler var

Meral Akşener travması muhalif medyayı sarstı! Kemal Kılıçdaroğlu Yılmaz Özdil'in ipini çektirdi! Sırada Kemalci-Ekremciler var

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in koalisyon masasından kalkmasının ardından Sözcü TV'deki yayında Akşener'i savunan gazeteci Yılmaz Özdil, hem televizyondaki hem de gazetedeki işinden kovuldu. Özdil'e İYİ Parti medyası ve İYİ Parti lideri Akşener sahip çıkarken; muhalif medyada yaşanan kavga da gözler önüne serildi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda muhalif medyadaki İYİ Parti'yi destekleyen gazetecilerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gazeteciler arasındaki savaşı yazdı. Övür ayrıca sıradaki kavganın CHP içinde ve medyada Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler arasında olacağını ifade etti.

Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:41
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Meral Akşener travması muhalif medyayı sarstı! Kemal Kılıçdaroğlu Yılmaz Özdil’in ipini çektirdi

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "Medyada Akşener depremi" başlıklı yazısı

Altılı Masa'nın adayını belirlemesi, siyasetin normalleşmesi açısından olumlu oldu ama muhalif siyasi çevredeki kavgayı bitirmedi. Masanın içi de dışı da alev alev yanıyor. İyi Parti'de nasıl bir iç kavga olduğunu tahmin etmek zor değil. Bir yanda siyasi öngörüsüzlük, öte yanda üzerine düşen HDP gölgesi, Akşener'e siyaseti zehir edecek gibi. Bu da yetmedi ki Akşener travması medyayı da sarstı.

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Meral Akşener travması muhalif medyayı sarstı! Kemal Kılıçdaroğlu Yılmaz Özdil’in ipini çektirdi

"Tarafsız CHP"li gazetecilerin ağırlıkta olduğu Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu- Akşener gerginliği deyim yerindeyse depreme yol açtı. Sözcü TV'yi kuran CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil, hem kurduğu TV'den hem de gazeteden ayrıldı. Daha doğrusu istifa etmek zorunda kaldı.

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Meral Akşener travması muhalif medyayı sarstı! Kemal Kılıçdaroğlu Yılmaz Özdil’in ipini çektirdi

Nedeni de Akşener'i açık açık desteklemesiydi. Canlı yayında "Akşener masayı dağıttı" alt yazısı akarken, Özdil, iktidara saldırdığı gibi muhalefete de saldırabileceğini sanarak şöyle diyordu:

"Meral Akşener masayı dağıttı diyenler akçeli gazetecilerdir."

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Meral Akşener travması muhalif medyayı sarstı! Kemal Kılıçdaroğlu Yılmaz Özdil’in ipini çektirdi

Uzun sürmedi, hem tepki gördü hem de kapının önüne konuldu. Bu suçlamanın onlarca katını iktidar çevresine yaptığında kimsenin gıkı çıkmamıştı.

Medyaya yansıyan bu kavga, İP'i destekleyen gazeteciler ile "Kemalci" gazeteciler arasında yaşandı. İşin bir de CHP içinde ve medyasında yaşanan "Kemalci- Ekremci" kavgası var ki, bunun nasıl patlayacağını kestirmek hiç kolay değil.

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Meral Akşener travması muhalif medyayı sarstı! Kemal Kılıçdaroğlu Yılmaz Özdil’in ipini çektirdi

KILIÇDAROĞLU 'NOT' EDİYOR
Kılıçadaroğlu aday oldu ama CHP içindeki kavga bitmedi. Şimdi de parti içinde "not" edilenler kavgası başladı. Bir yanda genel başkanlık hesabı yapanlar, diğer yanda İmamoğlu'nu aday yaptıramayan ve hayal kırıklığı yaşayan Ekremci medya mensupları var.