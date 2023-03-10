Meral Akşener travması muhalif medyayı sarstı! Kemal Kılıçdaroğlu Yılmaz Özdil'in ipini çektirdi! Sırada Kemalci-Ekremciler var

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "Medyada Akşener depremi" başlıklı yazısı

Altılı Masa'nın adayını belirlemesi, siyasetin normalleşmesi açısından olumlu oldu ama muhalif siyasi çevredeki kavgayı bitirmedi. Masanın içi de dışı da alev alev yanıyor. İyi Parti'de nasıl bir iç kavga olduğunu tahmin etmek zor değil. Bir yanda siyasi öngörüsüzlük, öte yanda üzerine düşen HDP gölgesi, Akşener'e siyaseti zehir edecek gibi. Bu da yetmedi ki Akşener travması medyayı da sarstı.