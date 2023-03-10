10 Mart 2023, Cuma
Meral Akşener travması muhalif medyayı sarstı! Kemal Kılıçdaroğlu Yılmaz Özdil'in ipini çektirdi! Sırada Kemalci-Ekremciler var
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in koalisyon masasından kalkmasının ardından Sözcü TV'deki yayında Akşener'i savunan gazeteci Yılmaz Özdil, hem televizyondaki hem de gazetedeki işinden kovuldu. Özdil'e İYİ Parti medyası ve İYİ Parti lideri Akşener sahip çıkarken; muhalif medyada yaşanan kavga da gözler önüne serildi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda muhalif medyadaki İYİ Parti'yi destekleyen gazetecilerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gazeteciler arasındaki savaşı yazdı. Övür ayrıca sıradaki kavganın CHP içinde ve medyada Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler arasında olacağını ifade etti.
Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:41
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