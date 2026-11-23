İstanbul Sarıyer'de aslan paniği! Ekiplerin yakalama çalışması sürüyor

İstanbul Sarıyer'de, Uskumruköy Mahallesi'nde sokakta dolaşan bir aslanın görüntülenmesi bölgede paniğe neden oldu. Yerleşim yerlerine yaklaşık 20-25 metre mesafede son konumu tespit edilen aslanı yakalamak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yetkililer, vatandaşlara hayvana yaklaşmamaları ve karşılaşmaları durumunda 112'yi aramaları uyarısında bulundu. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu ve kameraman Ege Ural, son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.