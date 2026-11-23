Emekli maaşlarına zamda hangi formüller gündemde? Faruk Erdem A Haber'de açıkladı

Milyonlarca emeklinin gözü maaş zammına çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında olası zam senaryolarını değerlendirdi. Erdem, enflasyon artışına ek olarak 5 bin liraya kadar seyyanen zam ve 15 puana kadar refah payı seçeneklerinin gündemde olduğunu belirtti. Taban aylığın 30-35 bin lira bandına yükseltilmesi ihtimalini de değerlendiren Erdem, düşük maaş alan emekliler ve 65 yaş üstü vatandaşlar için farklı iyileştirmelerin gündeme gelebileceğini söyledi.